Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Japan Open Tennis Championships
Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 4:31
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista italiano Matteo Arnaldi(37) este sábado no antes de las 05:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/03/2024 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Matteo Arnaldi 1-2 (7-6, 0-6, 1-6) Carlos Alcaraz
04/09/2023 US Open ATP (Octavos de final) Carlos Alcaraz 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) Matteo Arnaldi

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Alex Michelsen
26/09/2026 Laver Cup (Final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-3, 4-6, 13-11) Taylor Fritz
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6) Carlos Alcaraz
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Tommy Paul 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) Carlos Alcaraz
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Yibing Wu 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Matteo Arnaldi

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Matteo Arnaldi 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) Rei Sakamoto
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Arnaldi 1-3 (7-5, 3-6, 2-6, 6-7) James Duckworth
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) Matteo Arnaldi
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Matteo Arnaldi
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Fabian Marozsan 1-2 (5-7, 6-2, 4-6) Matteo Arnaldi
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