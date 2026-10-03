Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Carlos Alcaraz - Matteo Arnaldi: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
El tenista español Carlos Alcaraz(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista italiano Matteo Arnaldi(37) este sábado no antes de las 05:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/03/2024
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 1-2 (7-6, 0-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|04/09/2023
| US Open ATP (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-4)
| Matteo Arnaldi
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Alex Michelsen
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-3, 4-6, 13-11)
| Taylor Fritz
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 3-2 (6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6)
| Carlos Alcaraz
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Tommy Paul
| 0-3 (4-6, 3-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Yibing Wu
| 0-3 (3-6, 4-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Matteo Arnaldi
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)
| Rei Sakamoto
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Arnaldi
| 1-3 (7-5, 3-6, 2-6, 6-7)
| James Duckworth
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-4)
| Matteo Arnaldi
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Matteo Arnaldi
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Fabian Marozsan
| 1-2 (5-7, 6-2, 4-6)
| Matteo Arnaldi