Carlos Alcaraz - Sebastian Korda, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 19:01
Seguir en

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Sebastian Korda(36) este domingo a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2024 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Sebastian Korda 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) Carlos Alcaraz
24/06/2023 Queen's Club Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Korda

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Joao Fonseca
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Sebastian Korda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Camilo Ugo Carabelli 0-2 (0-6, 3-6) Sebastian Korda
08/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Sebastian Korda 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Alex de Minaur
06/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Sebastian Korda 2-0 (7-5, 6-0) Francisco Comesana
22/02/2026 Delray Beach Open (Final) Tommy Paul 0-2 (4-6, 3-6) Sebastian Korda
21/02/2026 Delray Beach Open (Semifinal) Flavio Cobolli 0-2 (6-7, 1-6) Sebastian Korda

Contador

