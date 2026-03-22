Carlos Alcaraz - Sebastian Korda, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Carlos Alcaraz - Sebastian Korda: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de marzo de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open al tenista Estadounidense Sebastian Korda(36) este domingo a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/05/2024
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Korda
| 0-3 (4-6, 6-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|24/06/2023
| Queen's Club Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Korda
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Joao Fonseca
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Sebastian Korda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 0-2 (0-6, 3-6)
| Sebastian Korda
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Korda
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Alex de Minaur
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sebastian Korda
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Francisco Comesana
|22/02/2026
| Delray Beach Open (Final)
| Tommy Paul
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Sebastian Korda
|21/02/2026
| Delray Beach Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Sebastian Korda