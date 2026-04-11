Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Monte Carlo Masters
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 11 abril 2026 14:32
Madrid, 11 de abril de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Monegasco Valentin Vacherot(23) este sábado a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-0) Alexander Bublik
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) Tomas Etcheverry
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 6-3) Sebastian Baez
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Sebastian Korda
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Joao Fonseca

-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.

10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) Alex de Minaur
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) Hubert Hurkacz
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 0-2 (6-7, 5-7) Valentin Vacherot
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) Juan Manuel Cerundolo
24/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Valentin Vacherot 1-2 (4-6, 7-6, 4-6) Arthur Fils

