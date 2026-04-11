Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Monegasco Valentin Vacherot(23) este sábado a las 15:30.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Alexander Bublik
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-3)
| Tomas Etcheverry
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Sebastian Baez
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Sebastian Korda
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Joao Fonseca
-Últimos Resultados de Valentin Vacherot.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-3)
| Alex de Minaur
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-4)
| Hubert Hurkacz
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Valentin Vacherot
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-1)
| Juan Manuel Cerundolo
|24/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 1-2 (4-6, 7-6, 4-6)
| Arthur Fils