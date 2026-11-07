Casper Ruud - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Casper Ruud - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Paris Masters
Casper Ruud - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 7 noviembre 2026 16:00
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Madrid, 7 de noviembre de 2026.

El tenista noruego Casper Ruud(23) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 17:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud
29/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Casper Ruud
11/11/2024 ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 0-2 (1-6, 5-7) Casper Ruud
02/10/2023 China Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Casper Ruud

Últimos Resultados de Casper Ruud

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Casper Ruud 2-0 (7-6, 6-4) Nuno Borges
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 3-6) Casper Ruud
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Rafael Jodar
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-2) Juan Manuel Cerundolo
28/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Nuno Borges 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Casper Ruud

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/11/2026 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-2 (7-6, 5-7, 3-6) Carlos Alcaraz
05/11/2026 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Matteo Berrettini 0-0 () Carlos Alcaraz
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 0-2 (6-7, 3-6) Carlos Alcaraz
01/11/2026 Erste Bank Open (Final) Alex de Minaur 0-2 (1-6, 4-6) Carlos Alcaraz
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Daniil Medvedev 0-2 (4-6, 6-7) Carlos Alcaraz
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