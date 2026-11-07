Casper Ruud - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Casper Ruud - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
El tenista noruego Casper Ruud(23) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Paris Masters al tenista español Carlos Alcaraz(3) este sábado no antes de las 17:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud
|29/09/2025
| Japan Open Tennis Championships (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
|11/11/2024
| ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Casper Ruud
|02/10/2023
| China Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Casper Ruud
Últimos Resultados de Casper Ruud
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Nuno Borges
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Casper Ruud
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Juan Manuel Cerundolo
|28/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Nuno Borges
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Casper Ruud
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (7-6, 5-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-0 ()
| Carlos Alcaraz
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|01/11/2026
| Erste Bank Open (Final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz