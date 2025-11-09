Celta de Vigo - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimotercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Elche, añadiendo 3 puntos más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 26 12 3 Champions Barcelona 25 11 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 19 11 6 Conference League Espanyol 18 12 13 Permanencia Celta 13 11 18 Descenso Mallorca 9 11 19 Descenso Valencia 9 11 20 Descenso Real Oviedo 8 12

-Onces iniciales probables.

CELTA DE VIGO: Ivan Villar; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Marc Casado, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/04/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Celta 23/11/2024 LaLiga Celta 2-2 Barcelona 17/02/2024 LaLiga Celta 1-2 Barcelona 23/09/2023 LaLiga Barcelona 3-2 Celta 04/06/2023 LaLiga Celta 2-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Barcelona.