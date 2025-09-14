Celta de Vigo - Girona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 14 septiembre 2025 9:01

Madrid, 14 de septiembre de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Girona este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 12 4
2 Champions Athletic Bilbao 9 4
3 Champions Getafe 9 4
4 Champions Villarreal 7 4
5 Europa League Barcelona 7 3
6 Conference League Espanyol 7 3
15 Permanencia Celta 3 4
18 Descenso Mallorca 1 3
19 Descenso Levante 0 3
20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Carlos Dominguez; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.
GIRONA: Dominik Livakovic; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Yaser Asprilla, Thomas Lemar, Joel Roca, Cristhian Stuani.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/03/2025 LaLiga Girona 2-2 Celta
29/09/2024 LaLiga Celta 1-1 Girona
28/01/2024 LaLiga Celta 0-1 Girona
27/10/2023 LaLiga Girona 1-0 Celta
23/05/2023 LaLiga Celta 1-1 Girona

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta

-Últimos Resultados del Girona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo
25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona

