Celta de Vigo - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 14 de septiembre de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Girona este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Villarreal, añadiendo 1 punto más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Manu Fernandez; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Iago Aspas, Pablo Duran, Ferran Jutgla.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Axel Witsel, Ivan Martin, Azzedine Ounahi; Yaser Asprilla, Vladyslav Vanat, Joel Roca.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-2
| Celta
|29/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|28/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Girona
|27/10/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Celta
|23/05/2023
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona