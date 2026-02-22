Celta de Vigo - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de febrero de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Mallorca este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matias Vecino, Miguel Roman, Hugo Alvarez; Fer Lopez, Pablo Duran, Ferran Jutgla.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Toni Lato, Antonio Raillo; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|05/04/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Celta
|06/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|13/01/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/09/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|01/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Celta
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
|18/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao