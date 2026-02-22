Celta de Vigo - Mallorca, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 22 febrero 2026 17:47
Madrid, 22 de febrero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Mallorca este domingo a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado contra el Espanyol, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el antepenúltimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada en su estadio contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 24 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Matias Vecino, Miguel Roman, Hugo Alvarez; Fer Lopez, Pablo Duran, Ferran Jutgla.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Toni Lato, Antonio Raillo; Samu, Antonio Sanchez, Sergi Darder, Jan Virgili, Omar Mascarell, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
05/04/2025 LaLiga Mallorca 1-2 Celta
06/12/2024 LaLiga Celta 2-0 Mallorca
13/01/2024 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/09/2023 LaLiga Celta 0-1 Mallorca

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
01/02/2026 LaLiga Getafe 0-0 Celta
25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis
07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao

