Celta de Vigo - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de agosto de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Osasuna este jueves a las 20:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Valencia, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|2
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|3
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|4
| Champions
| Alavés
| 4
| 2
|5
| Europa League
| Atlético
| 4
| 2
|6
| Conference League
| Barcelona
| 3
| 1
|11
| Permanencia
| Celta
| 1
| 1
|12
| Permanencia
| Osasuna
| 1
| 1
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Alvaro Nunez, Miguel Roman, Aleix Febas, Javi Galan; Iago Aspas, Ferran Jutgla, Williot Swedberg.
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Raul Moro, Ante Budimir.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
|04/02/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 0-3
| Celta
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Sevilla
|17/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|08/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Osasuna