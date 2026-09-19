Celta de Vigo - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 7 - 2 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|10
| Permanencia
| Racing
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Sebastian Caceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Malaga
|07/09/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Celta
|03/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Celta
|30/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|12/09/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Alavés
|05/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-2
| Racing
|28/08/2026
| LaLiga
| Racing
| 3-2
| Elche
|23/08/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Racing