Celta de Vigo - Racing, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Racing: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante Racing este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Málaga, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Racing ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota de 7 - 2 cosechada contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 18 6 2 Champions Real Madrid 15 6 3 Champions Betis 15 6 4 Champions Atlético 13 6 5 Europa League Sevilla 13 6 6 Conference League Alavés 10 6 10 Permanencia Racing 7 6 18 Descenso Celta 4 6 19 Descenso Valencia 4 6 20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Sebastian Caceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Ferran Jutgla, Hugo Alvarez.RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Sergio Canales, Matteo Prati, Pablo Garcia, Ivan Martin, Inigo Vicente, Yassir Zabiri.

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta 30/08/2026 LaLiga Celta 0-2 Athletic Bilbao 27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna

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