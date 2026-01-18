Celta de Vigo - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 18 enero 2026 13:33
Madrid, 18 de enero de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 29 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 3 puntos más a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 49 19
2 Champions Real Madrid 48 20
3 Champions Villarreal 41 19
4 Champions Atlético 38 19
5 Europa League Espanyol 34 20
6 Conference League Betis 32 20
7 Permanencia Celta 29 19
12 Permanencia Rayo 22 19
18 Descenso Valencia 17 19
19 Descenso Levante 14 19
20 Descenso Real Oviedo 13 20

-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Roman, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza, Williot Swedberg, Bryan Zaragoza, Borja Iglesias.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Alfonso Espino, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pedro Diaz, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Gerard Gumbau, Carlos Martin.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo
10/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Celta
31/03/2024 LaLiga Celta 0-0 Rayo
11/12/2023 LaLiga Rayo 0-0 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo
15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo

