Celta de Vigo 0 - 0 Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de octubre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Betis este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Betis ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota por 2 - 5 cosechada como local contra Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Javi Galan, Aleix Febas; Hugo Gonzalez, Hugo Alvarez, Pablo Duran.REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez, Angel Ortiz; Marc Roca, Antony, Dani Ceballos, Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Nelson Deossa.

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16:17 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 16:16 1' Meteorología: cielo nublado. 1' Meteorología: cielo nublado. 16:16 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 16:16 0' Bienvenidos a Abanca Balaidos. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Abanca Balaidos. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.