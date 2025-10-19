Celta de Vigo - Real Sociedad, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 19 de octubre de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Real Sociedad este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Sociedad ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|2
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|17
| Permanencia
| Celta
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|19
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
|21/12/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Real Sociedad
|20/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Real Sociedad
|19/08/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Celta
|18/02/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid