Celta de Vigo - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Celta de Vigo - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 38 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Sevilla este sábado a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Athletic Bilbao, añadiendo 1 punto más a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 37 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 37 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 13 Permanencia Sevilla 43 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37

-Onces iniciales probables.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Fer Lopez, Ilaix Moriba, Oscar Mingueza; Iago Aspas, Borja Iglesias, Ferran Jutgla.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Nemanja Gudelj, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Neal Maupay.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta 10/05/2025 LaLiga Celta 3-2 Sevilla 14/12/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Celta 17/03/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Celta 04/11/2023 LaLiga Celta 1-1 Sevilla

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Celta 12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta

-Últimos Resultados del Sevilla.