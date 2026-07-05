Charo Esquiva - Katerina Zajickova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Charo Esquiva - Katerina Zajickova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls
Charo Esquiva - Katerina Zajickova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 13:48
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Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista española Charo Esquiva(939) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista checa Katerina Zajickova(0) este domingo no antes de las 13:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Charo Esquiva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Cuartos de final) Jana Kovackova 2-0 (6-0, 6-2) Charo Esquiva
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Charo Esquiva 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) Nauhany Leme Da Silva
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Charo Esquiva 2-0 (6-0, 6-0) Daphnee Mpetshi Perricard
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Charo Esquiva 2-0 (6-0, 6-1) Renee Alame
10/09/2025 San Sebastian (Dieciseisavos de final) Leyre Romero Gormaz 2-0 (6-2, 6-0) Charo Esquiva

-Últimos Resultados de Katerina Zajickova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Katerina Zajickova 0-2 (1-6, 4-6) Xinran Sun

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