Charo Esquiva - Katerina Zajickova, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Girls

Charo Esquiva - Katerina Zajickova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista española Charo Esquiva(939) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Girls a la tenista checa Katerina Zajickova(0) este domingo no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Charo Esquiva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Jana Kovackova
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Charo Esquiva
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Charo Esquiva
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-4)
| Nauhany Leme Da Silva
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Charo Esquiva
| 2-0 (6-0, 6-0)
| Daphnee Mpetshi Perricard
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Charo Esquiva
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Renee Alame
|10/09/2025
| San Sebastian (Dieciseisavos de final)
| Leyre Romero Gormaz
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Charo Esquiva
-Últimos Resultados de Katerina Zajickova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Katerina Zajickova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Xinran Sun