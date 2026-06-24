Chequia - México, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Chequia - México: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

La selección de Chequia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en México ante México este jueves a las 03:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado como local contra Sudáfrica, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, México ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Corea del Sur, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 6 2 2 Clasificado Corea del Sur 3 2 3 Tercero ¿? Chequia 1 2 4 Eliminado Sudáfrica 1 2

-Onces iniciales probables.

CHEQUIA: Matej Kovar; Robin Hranac, Tomas Holes, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Michal Sadilek, Vladimir Darida, Lukas Cerv, Alexandr Sojka; Adam Hlozek, Patrik Schick.

MÉXICO: Jose Rangel; Jorge Sanchez, Israel Reyes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Erik Lira, Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo, Julian Quinones, Santiago Gimenez.

-Últimos Resultados de Chequia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia

-Últimos Resultados de México.