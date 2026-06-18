Chequia - Sudáfrica, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Chequia - Sudáfrica: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

La selección de Chequia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (II) de la Copa Mundial de la FIFA en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en EE. UU. ante el Sudáfrica este jueves a las 18:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Corea del Sur, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sudáfrica ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra México, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 3 1 2 Clasificado Corea del Sur 3 1 3 Tercero ¿? Chequia 0 1 4 Eliminado Sudáfrica 0 1

-Onces iniciales probables.

CHEQUIA: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny, Lukas Provod, Pavel Sulc, Patrik Schick.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Mbekezeli Mbokazi, Ime Okon, Aubrey Maphosa Modiba; Jayden Adams, Thalente Mbatha, Oswin Appollis, Teboho Mokoena, Tshepang Moremi, Lyle Foster.

-Últimos Resultados de Chequia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia

-Últimos Resultados de Sudáfrica.