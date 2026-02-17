Coco Gauff - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Coco Gauff - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships
Coco Gauff - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 17 febrero 2026 10:03
Seguir en

Madrid, 17 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(23) este martes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-4, 6-2) Coco Gauff
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) Hailey Baptiste
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Olga Danilovic

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-2, 1-6, 4-6) Anna Kalinskaya
12/02/2026 Qatar Total Open (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-0 (6-3, 6-4) Anna Kalinskaya
11/02/2026 Qatar Total Open (Octavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-4, 6-3) Elina Svitolina
10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 1-2 (5-7, 6-2, 2-6) Anna Kalinskaya
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (6-2, 6-1) Jessica Bouzas Maneiro

Contador

Contenido patrocinado