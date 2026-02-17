Coco Gauff - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Coco Gauff - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de febrero de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(23) este martes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/02/2024
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-2, 4-6, 2-6)
| Anna Kalinskaya
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Coco Gauff
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (3-6, 6-0, 6-3)
| Hailey Baptiste
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Olga Danilovic
-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-2, 1-6, 4-6)
| Anna Kalinskaya
|12/02/2026
| Qatar Total Open (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Anna Kalinskaya
|11/02/2026
| Qatar Total Open (Octavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elina Svitolina
|10/02/2026
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 1-2 (5-7, 6-2, 2-6)
| Anna Kalinskaya
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Jessica Bouzas Maneiro