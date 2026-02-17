Coco Gauff - Anna Kalinskaya, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Duty Free Tennis Championships

Coco Gauff - Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dubai Duty Free Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships a la tenista Rusa Anna Kalinskaya(23) este martes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/02/2024 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Coco Gauff 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) Anna Kalinskaya

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/02/2026 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Elisabetta Cocciaretto 2-0 (6-4, 6-2) Coco Gauff 27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Coco Gauff 0-2 (1-6, 2-6) Elina Svitolina 25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova 23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) Hailey Baptiste 21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Olga Danilovic

-Últimos Resultados de Anna Kalinskaya.