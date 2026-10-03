Coco Gauff - Camila Osorio, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Coco Gauff - Camila Osorio: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de octubre de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista colombiana Camila Osorio(64) este sábado no antes de las 05:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|08/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Paula Badosa
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Camila Osorio
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Camila Osorio
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Camila Osorio
|24/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Camila Osorio
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Ann Li
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Camila Osorio
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Camila Osorio
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ekaterina Alexandrova