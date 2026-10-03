Coco Gauff - Camila Osorio, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Coco Gauff - Camila Osorio: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open
Coco Gauff - Camila Osorio: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 octubre 2026 4:01
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Madrid, 3 de octubre de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo China Open a la tenista colombiana Camila Osorio(64) este sábado no antes de las 05:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff
08/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Paula Badosa 0-2 (4-6, 6-7) Coco Gauff

Últimos Resultados de Camila Osorio

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Lanlana Tararudee 0-2 (3-6, 3-6) Camila Osorio
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Camila Osorio
24/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Camila Osorio 0-2 (1-6, 2-6) Ann Li
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Camila Osorio
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Camila Osorio 0-2 (3-6, 6-7) Ekaterina Alexandrova
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