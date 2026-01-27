Coco Gauff - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA
Coco Gauff - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 27 enero 2026 8:00
Seguir en

Madrid, 27 de enero de 2026.

La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(12) este martes a las 09:00.

###WidgetTenis###

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/08/2024 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 1-2 (6-3, 3-6, 3-6) Coco Gauff
07/01/2024 ASB Classic (Final) Coco Gauff 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) Karolina Muchova
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) Hailey Baptiste
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-2) Olga Danilovic
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-2, 6-3) Kamilla Rakhimova
10/01/2026 United Cup, Final Stage (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-4, 6-2) Iga Swiatek

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/01/2026 Australian Open WTA (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Mirra Andreeva
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-6, 6-3) Diana Shnaider
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Elina Svitolina 2-0 (7-5, 6-1) Linda Klimovicova
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-4, 6-1) Cristina Bucsa
11/01/2026 ASB Classic (Final) Elina Svitolina 2-0 (6-3, 7-6) Xinyu Wang

Contador

Contenido patrocinado