Coco Gauff - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Coco Gauff - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 27 de enero de 2026.
La tenista Estadounidense Coco Gauff(3) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Ucraniana Elina Svitolina(12) este martes a las 09:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/08/2024
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 1-2 (6-3, 3-6, 3-6)
| Coco Gauff
|07/01/2024
| ASB Classic (Final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-1, 3-6, 6-3)
| Karolina Muchova
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (3-6, 6-0, 6-3)
| Hailey Baptiste
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Olga Danilovic
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Kamilla Rakhimova
|10/01/2026
| United Cup, Final Stage (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Iga Swiatek
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open WTA (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Mirra Andreeva
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Diana Shnaider
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Linda Klimovicova
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Cristina Bucsa
|11/01/2026
| ASB Classic (Final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Xinyu Wang