Coco Gauff - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Coco Gauff - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de octubre de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista belga Elise Mertens(19) este miércoles no antes de las 08:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-3)
| Elise Mertens
|13/03/2024
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Coco Gauff
|02/09/2023
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Elise Mertens
| 1-2 (6-3, 3-6, 0-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Xinran Sun
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Camila Osorio
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|08/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Elise Mertens
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (2-6, 6-3, 3-6)
| Elise Mertens
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Katie Volynets
| 1-2 (0-6, 6-4, 5-7)
| Elise Mertens
|25/09/2026
| Singapore Open (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Maja Chwalinska
|23/09/2026
| Singapore Open (Octavos de final)
| Elise Mertens
| 0-0 ()
| Barbora Krejcikova