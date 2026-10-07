Coco Gauff - Elise Mertens, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Coco Gauff - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open
Coco Gauff - Elise Mertens: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 7 octubre 2026 7:31
Seguir en

Madrid, 7 de octubre de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Octavos de final del torneo China Open a la tenista belga Elise Mertens(19) este miércoles no antes de las 08:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Coco Gauff 2-1 (2-6, 7-6, 6-3) Elise Mertens
13/03/2024 BNP Paribas Open (Octavos de final) Elise Mertens 0-2 (0-6, 2-6) Coco Gauff
02/09/2023 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Elise Mertens 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (7-5, 6-1) Xinran Sun
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Camila Osorio
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff
08/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Elise Mertens

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) Elise Mertens
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Katie Volynets 1-2 (0-6, 6-4, 5-7) Elise Mertens
25/09/2026 Singapore Open (Cuartos de final) Elise Mertens 0-2 (2-6, 2-6) Maja Chwalinska
23/09/2026 Singapore Open (Octavos de final) Elise Mertens 0-0 () Barbora Krejcikova
Contador

Contenido patrocinado