Coco Gauff - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Coco Gauff - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de noviembre de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista checa Linda Noskova(8) este martes no antes de las 22:30.
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Jessica Pegula
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Coco Gauff
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Elise Mertens
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Xinran Sun
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Camila Osorio
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Linda Noskova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/11/2026
| WTA Finals, Group A (Round Robin)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Linda Noskova
|06/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Ekaterina Alexandrova
|04/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Viktorija Golubic
|02/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|27/09/2026
| Billie Jean King Cup Finals (Final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Linda Noskova