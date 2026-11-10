Coco Gauff - Linda Noskova, en directo hoy: sigue el partido de WTA Finals, Group A

Coco Gauff - Linda Noskova: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de WTA Finals, Group A - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 10 de noviembre de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Round Robin del torneo WTA Finals, Group A a la tenista checa Linda Noskova(8) este martes no antes de las 22:30.

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/11/2026 WTA Finals, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Jessica Pegula 07/10/2026 China Open (Octavos de final) Coco Gauff 0-2 (3-6, 3-6) Elise Mertens 05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 2-0 (7-5, 6-1) Xinran Sun 03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Camila Osorio 11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Linda Noskova