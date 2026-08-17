Coco Gauff - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Coco Gauff - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(55) este lunes no antes de las 01:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 0-2 (5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|05/08/2023
| Mubadala Citi DC Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Liudmila Samsonova
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| National Bank Open (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Elena Rybakina
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Belinda Bencic
| 0-0 ()
| Coco Gauff
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Alina Korneeva
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Coco Gauff
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Kayla Day
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Liudmila Samsonova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Yulia Putintseva
| 1-2 (6-7, 7-5, 5-7)
| Liudmila Samsonova
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Maya Joint
| 1-2 (5-7, 7-6, 2-6)
| Liudmila Samsonova
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Barbora Krejcikova
|03/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Janice Tjen
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Liudmila Samsonova