Coco Gauff - Liudmila Samsonova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Coco Gauff - Liudmila Samsonova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista rusa Liudmila Samsonova(55) este lunes no antes de las 01:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Liudmila Samsonova 0-2 (5-7, 1-6) Coco Gauff 05/08/2023 Mubadala Citi DC Open (Semifinal) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-3) Liudmila Samsonova

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/08/2026 National Bank Open (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Elena Rybakina 12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Belinda Bencic 0-0 () Coco Gauff 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alina Korneeva 0-2 (3-6, 1-6) Coco Gauff 08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Maria Sakkari 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Kayla Day 0-2 (2-6, 5-7) Coco Gauff

Últimos Resultados de Liudmila Samsonova