Coco Gauff - Solana Sierra, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista argentina Solana Sierra(72) este sábado a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 2-0 (6-1, 6-1) Solana Sierra

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 6-4) Tereza Valentova 27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Linda Noskova 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Coco Gauff 26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (6-4, 5-7, 1-6) Coco Gauff 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Leolia Jeanjean 0-2 (3-6, 0-6) Coco Gauff 17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Karolina Muchova 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Solana Sierra.