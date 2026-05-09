Coco Gauff - Solana Sierra, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Coco Gauff - Solana Sierra: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista argentina Solana Sierra(72) este sábado a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Solana Sierra
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Tereza Valentova
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Coco Gauff
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (6-4, 5-7, 1-6)
| Coco Gauff
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Leolia Jeanjean
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Coco Gauff
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Karolina Muchova
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-3)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Solana Sierra.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Anhelina Kalinina
|06/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Solana Sierra
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Tamara Korpatsch
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Solana Sierra
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Karolina Pliskova
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Solana Sierra
| 2-1 (0-6, 6-2, 6-3)
| Zeynep Sonmez
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Solana Sierra