Coco Gauff - Xinran Sun, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Coco Gauff - Xinran Sun: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de octubre de 2026.
La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista china Xinran Sun(582) este lunes no antes de las 14:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Coco Gauff
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Camila Osorio
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 1-2 (6-2, 6-7, 2-6)
| Coco Gauff
|08/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Xinran Sun
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Cristina Bucsa
|01/10/2026
| China Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Lys
| 0-1 (1-6, 0-3)
| Xinran Sun
|12/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Final)
| Xinran Sun
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-0)
| Anna Pushkareva
|11/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Semifinal)
| Xinran Sun
| 2-1 (7-5, 0-6, 6-1)
| Chukwumelije Clarke
|10/09/2026
| US Open Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Mariia Makarova