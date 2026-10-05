Coco Gauff - Xinran Sun, en directo hoy: sigue el partido de China Open

Coco Gauff - Xinran Sun: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open
Coco Gauff - Xinran Sun: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de China Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 5 octubre 2026 13:32
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Madrid, 5 de octubre de 2026.

La tenista estadounidense Coco Gauff(4) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo China Open a la tenista china Xinran Sun(582) este lunes no antes de las 14:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Coco Gauff

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Camila Osorio
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Mirra Andreeva 1-2 (6-2, 6-7, 2-6) Coco Gauff
08/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 4-6) Coco Gauff
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Xinran Sun

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinran Sun 2-0 (6-4, 7-5) Cristina Bucsa
01/10/2026 China Open (Sesentaicuatroavos de final) Eva Lys 0-1 (1-6, 0-3) Xinran Sun
12/09/2026 US Open Juniors, Girls (Final) Xinran Sun 2-1 (6-4, 4-6, 6-0) Anna Pushkareva
11/09/2026 US Open Juniors, Girls (Semifinal) Xinran Sun 2-1 (7-5, 0-6, 6-1) Chukwumelije Clarke
10/09/2026 US Open Juniors, Girls (Cuartos de final) Xinran Sun 2-0 (7-6, 6-1) Mariia Makarova
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