Colombia - Portugal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Colombia - Portugal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Colombia, situada en la primera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. ante Portugal este domingo a las 01:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 como local contra RD Congo, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Portugal ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 5 - 0 cosechada como local contra Uzbekistán, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 6 2 2 Clasificado Portugal 4 2 3 Tercero ¿? RD Congo 1 2 4 Eliminado Uzbekistán 0 2

-Onces iniciales probables.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

PORTUGAL: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

-Últimos Resultados de Colombia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia

-Últimos Resultados de Portugal.