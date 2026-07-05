Connor Doig - Eudald Gonzalez, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Connor Doig - Eudald Gonzalez: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista sudafricano Connor Doig(1706) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista español Eudald Gonzalez(1724) este domingo no antes de las 13:30.
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-Últimos Resultados de Connor Doig.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Octavos de final)
| Ziga Sesko
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Connor Doig
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Connor Doig
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Dimitar Kisimov
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Gavin Goode
| 0-1 (1-6, 0-2)
| Connor Doig
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