Corea del Sur - Chequia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Corea del Sur - Chequia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

Las selecciones de Corea del Sur y Chequia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Akron este viernes a las 04:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Mexico 3 1 2 Clasificado Czechia 0 0 3 Tercero ¿? South Korea 0 0 4 Eliminado South Africa 0 1

-Onces iniciales probables.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Tae-Seok Lee, Kang-In Lee, Hee-Chan Hwang, Heung-Min Son.

CHEQUIA: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Michal Sadilek, David Jurasek, Lukas Provod, Pavel Sulc, Patrik Schick.