Corea del Sur - Chequia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Corea del Sur - Chequia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de junio de 2026.
Las selecciones de Corea del Sur y Chequia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Akron este viernes a las 04:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Mexico
| 3
| 1
|2
| Clasificado
| Czechia
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| South Korea
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| South Africa
| 0
| 1
-Onces iniciales probables.
COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Jae-Sung Lee, Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Tae-Seok Lee, Kang-In Lee, Hee-Chan Hwang, Heung-Min Son.
CHEQUIA: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Michal Sadilek, David Jurasek, Lukas Provod, Pavel Sulc, Patrik Schick.