Corea del Sur - Chequia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Corea del Sur - Chequia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.

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Las selecciones de Corea del Sur y Chequia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio Akron este viernes a las 04:00

-Onces iniciales confirmados.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim, Gi-Hyuk Lee; Seung-Ho Paik, Young-Woo Seol, In-Beom Hwang, Tae-Seok Lee, Kang-In Lee, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son.

CHEQUIA: Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zeleny, Lukas Provod, Pavel Sulc, Patrik Schick.

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