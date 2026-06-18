Corentin Moutet - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

Madrid, 18 de junio de 2026.

El tenista francés Corentin Moutet(36) se enfrenta en Octavos de final del torneo HSBC Championships al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(22) este jueves no antes de las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
30/07/2025 Canadian Open (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-3) Corentin Moutet

-Últimos Resultados de Corentin Moutet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) Corentin Moutet
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Nick Kyrgios 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 3-2 (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3) Corentin Moutet
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-4, 6-4) Corentin Moutet
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Corentin Moutet 1-2 (4-6, 6-3, 6-7) Pablo Llamas Ruiz

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 0-2 (6-7, 2-6) Alejandro Davidovich Fokina
08/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 7-6, 1-6) Mattia Bellucci
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6) Thiago Agustin Tirante
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3) Damir Dzumhur
20/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) Alex de Minaur

Corentin Moutet gana el primer juego y domina 1-0

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