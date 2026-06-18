Corentin Moutet - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de HSBC Championships

|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|08/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 7-6, 1-6)
| Mattia Bellucci
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-3 (6-4, 6-7, 1-6, 3-6)
| Thiago Agustin Tirante
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 3-2 (6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3)
| Damir Dzumhur
|20/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (2-6, 6-4, 4-6)
| Alex de Minaur