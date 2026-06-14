Costa de Marfil - Ecuador, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Costa de Marfil - Ecuador: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Costa de Marfil - Ecuador: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 14 junio 2026 20:00
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Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Lincoln Financial Field este lunes a las 01:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Clasificado Curazao 0 0
2 Clasificado Ecuador 0 0
3 Tercero ¿? Alemania 0 0
4 Eliminado Costa de Marfil 0 0

-Onces iniciales probables.
COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Oumar Diakite, Amad Diallo, Simon Adingra, Elye Wahi.
ECUADOR: Hernan Galindez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapie, Pervis Estupinan; Alan Franco, Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Kendry Paez, John Yeboah, Enner Valencia.

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