Costa de Marfil - Ecuador, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Costa de Marfil - Ecuador: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de junio de 2026.

Las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Lincoln Financial Field este lunes a las 01:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Curazao 0 0 2 Clasificado Ecuador 0 0 3 Tercero ¿? Alemania 0 0 4 Eliminado Costa de Marfil 0 0

-Onces iniciales probables.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Oumar Diakite, Amad Diallo, Simon Adingra, Elye Wahi.

ECUADOR: Hernan Galindez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapie, Pervis Estupinan; Alan Franco, Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Kendry Paez, John Yeboah, Enner Valencia.