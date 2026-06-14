Costa de Marfil - Ecuador, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Costa de Marfil - Ecuador: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de junio de 2026.
Las selecciones de Costa de Marfil y Ecuador debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Lincoln Financial Field este lunes a las 01:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Curazao
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Ecuador
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Alemania
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Costa de Marfil
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Oumar Diakite, Amad Diallo, Simon Adingra, Elye Wahi.
ECUADOR: Hernan Galindez; Angelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapie, Pervis Estupinan; Alan Franco, Moises Caicedo, Gonzalo Plata, Kendry Paez, John Yeboah, Enner Valencia.