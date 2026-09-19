Cristina Bucsa - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Cristina Bucsa - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Guadalajara Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de septiembre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Semifinal del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista estadounidense Iva Jovic(16) este sábado no antes de las 01:00.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 17/09/2026 Guadalajara Open Akron (Cuartos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-0, 6-4) Sara Bejlek 15/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-4) Panna Udvardy 14/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Bianca Andreescu 05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff

Últimos Resultados de Iva Jovic