Cristina Bucsa - Iva Jovic, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Cristina Bucsa - Iva Jovic: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Guadalajara Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Semifinal del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista estadounidense Iva Jovic(16) este sábado no antes de las 01:00.
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Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-0, 6-4)
| Sara Bejlek
|15/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Panna Udvardy
|14/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Bianca Andreescu
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
Últimos Resultados de Iva Jovic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Cuartos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iva Jovic
|16/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Iva Jovic
|08/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Coco Gauff
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alexandra Eala
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Francesca Jones