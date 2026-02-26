Cristina Bucsa - Marina Stakusic, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Cristina Bucsa - Marina Stakusic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de febrero de 2026.
La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Octavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Canadiense Marina Stakusic(142) este jueves a las 02:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Donna Vekic
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Ella Seidel
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Cristina Bucsa
|09/02/2026
| Qatar Total Open (Treintaidosavos de final)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (6-4, 4-6, 7-6)
| Cristina Bucsa
-Últimos Resultados de Marina Stakusic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/02/2026
| Merida Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Marina Stakusic
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Dayana Yastremska
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Priscilla Hon
| 1-1 (1-6, 6-4, 5-3)
| Marina Stakusic
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Lin Zhu
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Marina Stakusic
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Marina Stakusic
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Nuria Parrizas Diaz
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Marina Stakusic