Cristina Bucsa - Marina Stakusic, en directo hoy: sigue el partido de Merida Open Akron

Cristina Bucsa - Marina Stakusic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron
Cristina Bucsa - Marina Stakusic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Merida Open Akron - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 1:31
Madrid, 26 de febrero de 2026.

La tenista Española Cristina Bucsa(63) se enfrenta en Octavos de final del torneo Merida Open Akron a la tenista Canadiense Marina Stakusic(142) este jueves a las 02:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-3, 6-2) Donna Vekic
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Ella Seidel 2-0 (6-1, 6-4) Cristina Bucsa
09/02/2026 Qatar Total Open (Treintaidosavos de final) Dayana Yastremska 2-1 (6-4, 4-6, 7-6) Cristina Bucsa

-Últimos Resultados de Marina Stakusic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/02/2026 Merida Open Akron (Dieciseisavos de final) Marina Stakusic 2-0 (6-4, 6-3) Dayana Yastremska
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Priscilla Hon 1-1 (1-6, 6-4, 5-3) Marina Stakusic
15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Lin Zhu 0-2 (5-7, 4-6) Marina Stakusic
14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Teodora Kostovic 0-2 (0-6, 2-6) Marina Stakusic
12/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Nuria Parrizas Diaz 0-2 (3-6, 2-6) Marina Stakusic

