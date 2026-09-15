Cristina Bucsa - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Madrid, 15 de septiembre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Octavos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista Húngara Panna Udvardy(83) este martes no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (6-2, 1-6, 7-5)
| Panna Udvardy
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Bianca Andreescu
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Himeno Sakatsume
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Bejlek
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Cristina Bucsa
|26/08/2026
| Monterrey Open (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Darja Vidmanova
Últimos Resultados de Panna Udvardy
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-2)
| Lois Boisson
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Mananchaya Sawangkaew
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Panna Udvardy
|27/08/2026
| Monterrey Open (Octavos de final)
| Panna Udvardy
| 1-2 (1-6, 6-4, 3-6)
| Elise Mertens
|26/08/2026
| Monterrey Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Maya Joint
|23/08/2026
| Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final)
| Panna Udvardy
| 1-2 (3-6, 6-3, 3-6)
| Darja Vidmanova