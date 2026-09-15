Cristina Bucsa - Panna Udvardy, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 15 septiembre 2026 22:40
Seguir en

Madrid, 15 de septiembre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Octavos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista Húngara Panna Udvardy(83) este martes no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (6-2, 1-6, 7-5) Panna Udvardy

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Bianca Andreescu
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Himeno Sakatsume
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Cristina Bucsa
26/08/2026 Monterrey Open (Octavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (4-6, 5-7) Darja Vidmanova

Últimos Resultados de Panna Udvardy

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 2-1 (6-4, 6-7, 6-2) Lois Boisson
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Mananchaya Sawangkaew 2-0 (6-4, 6-3) Panna Udvardy
27/08/2026 Monterrey Open (Octavos de final) Panna Udvardy 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) Elise Mertens
26/08/2026 Monterrey Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 2-0 (7-6, 6-1) Maya Joint
23/08/2026 Monterrey Open, Qualification (Cuartos de final) Panna Udvardy 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Darja Vidmanova

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Panna Udvardy, tomando una ventaja de 5-4 en el 2.º set.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Panna Udvardy, tomando una ventaja de 5-4 en el 2.º set.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Cristina Bucsa se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Panna Udvardy se lleva el primer juego del 2.º set

Panna Udvardy se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Panna Udvardy servirá primero.

Inicio del segundo set. Panna Udvardy servirá primero.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Panna Udvardy convierte el punto de juego y ahora está 2-3 por detrás.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 3-1.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Panna Udvardy y se pone 2-1 por delante.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Panna Udvardy y se pone 2-1 por delante.

Contrabreak de Panna Udvardy a Cristina Bucsa. Empate 1-1 en el marcador.

Contrabreak de Panna Udvardy a Cristina Bucsa. Empate 1-1 en el marcador.

¡Break para Cristina Bucsa en el juego inicial del primer set!

¡Break para Cristina Bucsa en el juego inicial del primer set!

Contador

Contenido patrocinado