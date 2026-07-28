Cristina Bucsa - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Cristina Bucsa - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de julio de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(108) este martes no antes de las 17:00.
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Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Susan Bandecchi
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Cristina Bucsa
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Shuai Zhang
| 2-1 (2-6, 7-6, 7-5)
| Cristina Bucsa
Últimos Resultados de Polina Kudermetova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Cuartos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Varvara Lepchenko
|25/07/2026
| Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Mei Yamaguchi
|13/07/2026
| Athens Open (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (0-6, 6-7)
| Maria Sakkari
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Liudmila Samsonova
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Polina Kudermetova
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-1)
| Alina Charaeva