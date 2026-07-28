Cristina Bucsa - Polina Kudermetova, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Cristina Bucsa - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open
Cristina Bucsa - Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 28 julio 2026 16:00
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Madrid, 28 de julio de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(40) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista uzbeka Polina Kudermetova(108) este martes no antes de las 17:00.

No hay partidos directos.

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Susan Bandecchi 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Cristina Bucsa
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Shuai Zhang 2-1 (2-6, 7-6, 7-5) Cristina Bucsa

Últimos Resultados de Polina Kudermetova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Cuartos de final) Polina Kudermetova 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Varvara Lepchenko
25/07/2026 Mubadala Citi DC Open, Qualification (Octavos de final) Polina Kudermetova 2-0 (7-6, 6-4) Mei Yamaguchi
13/07/2026 Athens Open (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (0-6, 6-7) Maria Sakkari
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Polina Kudermetova 0-2 (3-6, 3-6) Liudmila Samsonova
25/06/2026 Wimbledon, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Polina Kudermetova 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) Alina Charaeva

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