Cristina Bucsa - Sara Bejlek, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 17 septiembre 2026 22:14
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Madrid, 17 de septiembre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista checa Sara Bejlek(28) este jueves no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Cristina Bucsa

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-4) Panna Udvardy
14/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Bianca Andreescu
05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Himeno Sakatsume

Últimos Resultados de Sara Bejlek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Alycia Parks 0-2 (4-6, 3-6) Sara Bejlek
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Cristina Bucsa
23/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Sara Bejlek 0-2 (4-6, 1-6) Coco Gauff
21/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Sara Bejlek 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Madison Keys
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Sara Bejlek se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Sara Bejlek se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Cristina Bucsa convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Sara Bejlek e iguala el marcador 3-3.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Sara Bejlek e iguala el marcador 3-3.

Cristina Bucsa se lleva el juego y ahora cae por 2-3.

Cristina Bucsa se lleva el juego y ahora cae por 2-3.

Sara Bejlek convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Sara Bejlek convierte el punto de juego y domina ahora 3-1.

Cristina Bucsa se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Cristina Bucsa se lleva el juego y ahora cae por 1-2.

Sara Bejlek convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Sara Bejlek convierte el punto de juego y domina ahora 2-0.

Sara Bejlek rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Sara Bejlek rompe el servicio de su rival en el primer juego del 2.º set.

Inicio del segundo set. Cristina Bucsa servirá primero.

Inicio del segundo set. Cristina Bucsa servirá primero.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-0.

Cristina Bucsa convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-0.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 5-0.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 5-0.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Sara Bejlek y se pone 4-0 por delante.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Sara Bejlek y se pone 4-0 por delante.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Cristina Bucsa se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Sara Bejlek y se pone 2-0 por delante.

Cristina Bucsa rompe el servicio de Sara Bejlek y se pone 2-0 por delante.

Cristina Bucsa gana el primer juego y domina 1-0

Cristina Bucsa gana el primer juego y domina 1-0

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