Cristina Bucsa - Sara Bejlek, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Madrid, 17 de septiembre de 2026.

La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista checa Sara Bejlek(28) este jueves no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Bejlek 1-2 (5-7, 6-4, 1-6) Cristina Bucsa

Últimos Resultados de Cristina Bucsa

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/09/2026 Guadalajara Open Akron (Octavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-4) Panna Udvardy 14/09/2026 Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 2-0 (6-4, 6-3) Bianca Andreescu 05/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Cristina Bucsa 0-2 (3-6, 4-6) Coco Gauff 03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Cristina Bucsa 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Himeno Sakatsume

Últimos Resultados de Sara Bejlek