Cristina Bucsa - Sara Bejlek, en directo hoy: sigue el partido de Guadalajara Open Akron

Madrid, 17 de septiembre de 2026.
La tenista española Cristina Bucsa(44) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Guadalajara Open Akron a la tenista checa Sara Bejlek(28) este jueves no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Bejlek
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Cristina Bucsa
Últimos Resultados de Cristina Bucsa
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Panna Udvardy
|14/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Bianca Andreescu
|05/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Cristina Bucsa
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Coco Gauff
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Cristina Bucsa
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Himeno Sakatsume
Últimos Resultados de Sara Bejlek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/09/2026
| Guadalajara Open Akron (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Sara Bejlek
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Bejlek
| 1-2 (5-7, 6-4, 1-6)
| Cristina Bucsa
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Sara Bejlek
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Coco Gauff
|21/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Sara Bejlek
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Madison Keys
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Sara Bejlek