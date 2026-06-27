Croacia - Ghana, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Croacia - Ghana: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Croacia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE. UU. ante Ghana este sábado a las 23:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Panamá, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Ghana ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra Ghana, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Inglaterra 4 2 2 Clasificado Ghana 4 2 3 Tercero ¿? Croacia 3 2 4 Eliminado Panamá 0 2

-Onces iniciales probables.

CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic, Marco Pasalic, Martin Baturina, Ivan Perisic, Petar Musa.

GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Kwasi Sibo, Thomas Partey, Caleb Yirenkyi; Inaki Williams, Jordan Ayew, Antoine Semenyo.

-Últimos Resultados de Croacia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. L Panama 0-1 Croatia 17/06/2026 World Cup Grp. L England 4-2 Croatia

-Últimos Resultados de Ghana.