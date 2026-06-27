Croacia 0 - 0 Ghana, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 27 de junio de 2026.
La selección de Croacia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE. UU. ante Ghana este sábado a las 23:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Panamá, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Ghana ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 0 cosechado contra el Ghana, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CROACIA: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlasic, Petar Sucic, Martin Baturina, Ante Budimir.
GHANA: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Kwasi Sibo, Thomas Partey, Elisha Owusu; Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew, Antoine Semenyo.
-Últimos Resultados de Croacia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/06/2026
| World Cup Grp. L
| Panama
| 0-1
| Croatia
|17/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 4-2
| Croatia
-Últimos Resultados de Ghana.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/06/2026
| World Cup Grp. L
| England
| 0-0
| Ghana
|18/06/2026
| World Cup Grp. L
| Ghana
| 1-0
| Panama