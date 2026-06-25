Curazao - Costa de Marfil, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Curazao - Costa de Marfil: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Curazao, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE. UU. ante Costa de Marfil este jueves a las 22:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Ecuador, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Costa de Marfil ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra Alemania, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 6 2 2 Clasificado Costa de Marfil 3 2 3 Tercero ¿? Ecuador 1 2 4 Eliminado Curazao 1 2

-Onces iniciales probables.

CURAZAO: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jurgen Locadia.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Christ Inao Oulai; Amad Diallo, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomande.

-Últimos Resultados de Curazao.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao

-Últimos Resultados de Costa de Marfil.