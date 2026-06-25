Curazao 0 - 1 Costa de Marfil, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 25 de junio de 2026.

La selección de Curazao, situada en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en EE. UU. ante Costa de Marfil este jueves a las 22:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Ecuador, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Costa de Marfil ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota de 2 - 1 cosechada contra Alemania, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CURAZAO: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jurgen Locadia.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Christopher Operi; Amad Diallo, Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Yan Diomande; Nicolas Pepe, Ange-Yoan Bonny.

-Últimos Resultados de Curazao.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao

-Últimos Resultados de Costa de Marfil.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador

22:08 8' Una mala ejecución de Tahith Chong propicia el gol del equipo rival. 22:08 7' Yan Diomande crea una ocasión de gol para su compañero. 22:08 7' Asistencia de Yan Diomande en el gol. 22:08 7' Costa de Marfil ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja? 22:08 7' ¡G O O O O O O L! - ¡Nicolas Pepe marca con la pierna izquierda! 22:07 6' Costa de Marfil intenta crear peligro. 22:07 6' Armando Obispo es penalizado por empujar a Ange-Yoan Bonny 22:07 5' Costa de Marfil tiene el control del balón. 22:07 5' Guela Doue hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 22:07 5' Curazao tiene el control del balón. 22:07 5' Posesión de balón: Curazao: 16 %, Costa de Marfil: 84 %. 22:05 5' Yan Diomande alivia la presión con un despeje. 22:05 4' Leandro Bacuna alivia la presión con un despeje. 22:05 4' Ataque potencialmente peligroso de Costa de Marfil. 22:05 4' Armando Obispo alivia la presión con un despeje. 22:05 4' Livano Comenencia alivia la presión con un despeje. 22:03 3' Costa de Marfil tiene el control del balón. 22:03 3' Ibrahim Sangare se impone a Jurgen Locadia en un duelo aéreo. 22:03 3' Ibrahim Sangare alivia la presión con un despeje. 22:03 2' Jurgen Locadia se impone a Odilon Kossounou en un duelo aéreo. 22:03 2' Costa de Marfil saca de banda en su mitad del campo. 22:03 2' Juninho Bacuna alivia la presión con un despeje. 22:03 2' Tahith Chong dispara desde fuera del área, pero Yahia Fofana logra controlar el balón. 22:03 2' Curazao intenta crear peligro. 22:02 2' Saque de portería para Curazao. 22:02 1' Costa de Marfil tiene el control del balón. 22:02 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 22:02 1' Meteorología: cielo nublado. 22:02 1' Costa de Marfil saca, y da comienzo el partido. 22:02 1' El árbitro da inicio al encuentro. 22:02 0' Bienvenidos a Lincoln Financial Field. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.