Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista kazajo Damir Zhalgasbay(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista rumano Yannick Alexandrescou(952) este domingo a las 11:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Damir Zhalgasbay.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/04/2026 Shymkent (Dieciseisavos de final) Sandro Kopp 2-0 (6-4, 6-1) Damir Zhalgasbay 26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (3-6, 6-7) Thilo Behrmann 25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Aleksander Blus 0-2 (6-7, 5-7) Damir Zhalgasbay

-Últimos Resultados de Yannick Alexandrescou.