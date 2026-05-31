Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
El tenista kazajo Damir Zhalgasbay(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista rumano Yannick Alexandrescou(952) este domingo a las 11:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Damir Zhalgasbay.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/04/2026
| Shymkent (Dieciseisavos de final)
| Sandro Kopp
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Damir Zhalgasbay
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final)
| Damir Zhalgasbay
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Thilo Behrmann
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final)
| Aleksander Blus
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Damir Zhalgasbay
-Últimos Resultados de Yannick Alexandrescou.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/05/2026
| Istanbul (Dieciseisavos de final)
| Pol Martin Tiffon
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Yannick Alexandrescou
|14/05/2026
| Zagreb (Cuartos de final)
| Arthur Fery
| 2-1 (3-6, 7-5, 6-3)
| Yannick Alexandrescou
|14/05/2026
| Zagreb (Octavos de final)
| Yannick Alexandrescou
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-3)
| August Holmgren
|13/05/2026
| Zagreb (Dieciseisavos de final)
| Yannick Alexandrescou
| 0-0 ()
| Thanasi Kokkinakis
|05/05/2026
| Francavilla (Dieciseisavos de final)
| Ryan Seggerman
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-4)
| Yannick Alexandrescou