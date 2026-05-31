Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Boys

Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys
Damir Zhalgasbay - Yannick Alexandrescou: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 10:02
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Madrid, 31 de mayo de 2026.

El tenista kazajo Damir Zhalgasbay(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Boys al tenista rumano Yannick Alexandrescou(952) este domingo a las 11:00.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Damir Zhalgasbay.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/04/2026 Shymkent (Dieciseisavos de final) Sandro Kopp 2-0 (6-4, 6-1) Damir Zhalgasbay
26/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Dieciseisavos de final) Damir Zhalgasbay 0-2 (3-6, 6-7) Thilo Behrmann
25/01/2026 Australian Open Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Aleksander Blus 0-2 (6-7, 5-7) Damir Zhalgasbay

-Últimos Resultados de Yannick Alexandrescou.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/05/2026 Istanbul (Dieciseisavos de final) Pol Martin Tiffon 2-0 (6-2, 6-3) Yannick Alexandrescou
14/05/2026 Zagreb (Cuartos de final) Arthur Fery 2-1 (3-6, 7-5, 6-3) Yannick Alexandrescou
14/05/2026 Zagreb (Octavos de final) Yannick Alexandrescou 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) August Holmgren
13/05/2026 Zagreb (Dieciseisavos de final) Yannick Alexandrescou 0-0 () Thanasi Kokkinakis
05/05/2026 Francavilla (Dieciseisavos de final) Ryan Seggerman 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) Yannick Alexandrescou

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