Daniel Altmaier - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Daniel Altmaier - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de junio de 2026.
El tenista alemán Daniel Altmaier(81) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(7) este viernes no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2025
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-3, 3-6, 5-7)
| Daniel Altmaier
|15/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Altmaier
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Frances Tiafoe
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6)
| Daniel Altmaier
-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/06/2026
| Halle Open (Octavos de final)
| Terence Atmane
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|13/06/2026
| Libema Open (Semifinal)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
|13/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Marin Cilic
|12/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Thijs Boogaard