Daniel Altmaier - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Daniel Altmaier - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open
Daniel Altmaier - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Halle Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 19 junio 2026 13:38
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Madrid, 19 de junio de 2026.

El tenista alemán Daniel Altmaier(81) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Halle Open al tenista Ruso Daniil Medvedev(7) este viernes no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2025 Halle Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 0-2 (3-6, 3-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) Daniel Altmaier
15/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Nikoloz Basilashvili 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Altmaier
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Frances Tiafoe
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Felix Auger-Aliassime 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (4-6, 4-6) Daniil Medvedev
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Daniil Medvedev
13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-1) Daniil Medvedev
13/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Marin Cilic
12/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Thijs Boogaard

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