Daniel Altmaier - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Daniel Altmaier - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Adelaide International
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 enero 2026 5:32
Madrid, 12 de enero de 2026.

El tenista Alemán Daniel Altmaier(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Adelaide International al tenista Español Jaume Munar(38) este lunes a las 06:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/04/2025 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Jaume Munar 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) Daniel Altmaier
02/05/2023 Madrid Open (Octavos de final) Jaume Munar 0-2 (3-6, 0-6) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-0) Daniel Altmaier
06/11/2025 Open de Moselle (Cuartos de final) Lorenzo Sonego 2-0 (6-4, 7-6) Daniel Altmaier
05/11/2025 Open de Moselle (Octavos de final) Hugo Gaston 1-1 (6-4, 0-6, 0-0) Daniel Altmaier
04/11/2025 Open de Moselle (Dieciseisavos de final) Daniel Altmaier 2-0 (6-4, 6-4) Arthur Rinderknech
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) Daniel Altmaier

-Últimos Resultados de Jaume Munar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Taylor Fritz 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Jaume Munar
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jaume Munar 0-2 (4-6, 4-6) Sebastian Baez
23/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Final) Flavio Cobolli 2-1 (1-6, 7-6, 7-5) Jaume Munar
22/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal) Jaume Munar 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev
20/11/2025 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Jaume Munar 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka

