Daniel Altmaier - Jaume Munar, en directo hoy: sigue el partido de Adelaide International

Daniel Altmaier - Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Adelaide International - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de enero de 2026.
El tenista Alemán Daniel Altmaier(44) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Adelaide International al tenista Español Jaume Munar(38) este lunes a las 06:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2025
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin
| Definir)
| Jaume Munar
| 1-2 (5-7, 6-3, 5-7)
| Daniel Altmaier
|02/05/2023
| Madrid Open (Octavos de final)
| Jaume Munar
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Daniel Altmaier
-Últimos Resultados de Daniel Altmaier.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Daniel Altmaier
|06/11/2025
| Open de Moselle (Cuartos de final)
| Lorenzo Sonego
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Daniel Altmaier
|05/11/2025
| Open de Moselle (Octavos de final)
| Hugo Gaston
| 1-1 (6-4, 0-6, 0-0)
| Daniel Altmaier
|04/11/2025
| Open de Moselle (Dieciseisavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)
| Daniel Altmaier
-Últimos Resultados de Jaume Munar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Jaume Munar
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jaume Munar
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Sebastian Baez
|23/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Final)
| Flavio Cobolli
| 2-1 (1-6, 7-6, 7-5)
| Jaume Munar
|22/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Semifinal)
| Jaume Munar
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|20/11/2025
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka