Daniel Merida Aguilar - Alexander Blockx, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Daniel Merida Aguilar - Alexander Blockx: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de noviembre de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista belga Alexander Blockx(28) este lunes no antes de las 14:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Daniil Medvedev
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|19/09/2026
| Davis Cup Qualifiers (Final)
| Alejandro Tabilo
| 1-2 (7-5, 3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alex Michelsen
| 3-0 (7-6, 6-4, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4)
| Andrey Rublev
Últimos Resultados de Alexander Blockx
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Alexander Blockx
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Alexander Blockx
|09/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Karen Khachanov
| 2-0 (6-2, 7-5, 3-2)
| Alexander Blockx
|07/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 1-3 (3-6, 6-4, 5-7, 5-7)
| Alexander Blockx
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Blockx
| 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3)
| Flavio Cobolli