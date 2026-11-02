Daniel Merida Aguilar - Alexander Blockx, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Daniel Merida Aguilar - Alexander Blockx: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters
Daniel Merida Aguilar - Alexander Blockx: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 2 noviembre 2026 13:00
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Madrid, 2 de noviembre de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(42) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista belga Alexander Blockx(28) este lunes no antes de las 14:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 1-6) Daniil Medvedev
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
19/09/2026 Davis Cup Qualifiers (Final) Alejandro Tabilo 1-2 (7-5, 3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alex Michelsen 3-0 (7-6, 6-4, 6-3) Daniel Merida Aguilar
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 3-1 (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) Andrey Rublev

Últimos Resultados de Alexander Blockx

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Alexander Blockx
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 2-0 (7-6, 7-6) Alexander Blockx
09/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Karen Khachanov 2-0 (6-2, 7-5, 3-2) Alexander Blockx
07/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Francisco Cerundolo 1-3 (3-6, 6-4, 5-7, 5-7) Alexander Blockx
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Blockx 3-1 (6-7, 6-3, 6-0, 6-3) Flavio Cobolli
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