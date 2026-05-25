Daniel Merida Aguilar - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Daniel Merida Aguilar - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 25 mayo 2026 16:02
Madrid, 25 de mayo de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(86) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(5) este lunes a las 17:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Aleksandar Kovacevic 2-1 (6-3, 5-7, 6-2) Daniel Merida Aguilar
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Daniel Merida Aguilar
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-3, 3-6, 7-6) Tomas Barrios
04/05/2026 Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (7-5, 6-4) Mackenzie McDonald
27/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Stefanos Tsitsipas 2-0 (6-4, 6-2) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Ben Shelton.

19/05/2026 Hamburg European Open (Octavos de final) Daniel Altmaier 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Ben Shelton
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Nikoloz Basilashvili 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Ben Shelton
24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Ben Shelton 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Dino Prizmic
19/04/2026 BMW Open (Final) Flavio Cobolli 0-2 (2-6, 5-7) Ben Shelton

