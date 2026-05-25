Daniel Merida Aguilar - Ben Shelton, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros ATP

Daniel Merida Aguilar - Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de mayo de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(86) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros ATP al tenista estadounidense Ben Shelton(5) este lunes a las 17:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Aleksandar Kovacevic
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Daniel Merida Aguilar
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Sin Definir)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-3, 3-6, 7-6)
| Tomas Barrios
|04/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia, Qualification (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Mackenzie McDonald
|27/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Ben Shelton.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Octavos de final)
| Daniel Altmaier
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Ben Shelton
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Nikoloz Basilashvili
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Ben Shelton
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Ben Shelton
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Dino Prizmic
|19/04/2026
| BMW Open (Final)
| Flavio Cobolli
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Ben Shelton