Daniel Merida Aguilar - Damir Dzumhur, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Daniel Merida Aguilar - Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de julio de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(82) se enfrenta en Final del torneo Croatia Open al tenista bosnio Damir Dzumhur(108) este sábado no antes de las 19:00.
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-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/07/2026
| Croatia Open (Semifinal)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Titouan Droguet
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Ziga Sesko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/07/2026
| Croatia Open (Semifinal)
| Damir Dzumhur
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-3)
| Alex Molcan
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Matteo Arnaldi
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Juan Carlos Prado
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Damir Dzumhur
|13/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Damir Dzumhur
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Henrique Rocha
|08/07/2026
| Iasi (Octavos de final)
| Zsombor Piros
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Damir Dzumhur