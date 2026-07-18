Daniel Merida Aguilar - Damir Dzumhur, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Daniel Merida Aguilar - Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Final de Croatia Open
Daniel Merida Aguilar - Damir Dzumhur: resumen y estadísticas del partido de Final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 18 julio 2026 18:02
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Madrid, 18 de julio de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(82) se enfrenta en Final del torneo Croatia Open al tenista bosnio Damir Dzumhur(108) este sábado no antes de las 19:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/07/2026 Croatia Open (Semifinal) Roman Andres Burruchaga 0-2 (4-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-3) Titouan Droguet
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Ziga Sesko 0-2 (4-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev

-Últimos Resultados de Damir Dzumhur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/07/2026 Croatia Open (Semifinal) Damir Dzumhur 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) Alex Molcan
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Damir Dzumhur 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Matteo Arnaldi
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Juan Carlos Prado 0-2 (6-7, 1-6) Damir Dzumhur
13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Damir Dzumhur 2-0 (6-2, 6-1) Henrique Rocha
08/07/2026 Iasi (Octavos de final) Zsombor Piros 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Damir Dzumhur

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