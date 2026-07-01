Daniel Merida Aguilar - Daniil Medvedev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Madrid, 1 de julio de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(84) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista Ruso Daniil Medvedev(9) este miércoles no antes de las 13:30.

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-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3) Daniel Merida Aguilar 13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-3, 6-2) Daniel Merida Aguilar 07/06/2026 Perugia (Final) Henrique Rocha 2-0 (7-6, 6-3) Daniel Merida Aguilar 06/06/2026 Perugia (Semifinal) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) Andrea Pellegrino 05/06/2026 Perugia (Cuartos de final) Pablo Llamas Ruiz 0-2 (1-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Daniil Medvedev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Daniil Medvedev 19/06/2026 Halle Open (Cuartos de final) Daniel Altmaier 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Daniil Medvedev 17/06/2026 Halle Open (Octavos de final) Terence Atmane 0-2 (4-6, 4-6) Daniil Medvedev 16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (3-6, 4-6) Daniil Medvedev 13/06/2026 Libema Open (Semifinal) Kamil Majchrzak 2-0 (7-6, 6-1) Daniil Medvedev

17:28 Daniil Medvedev convierte el punto de set y GANA el 4.º set por 6-2. 17:25 Daniil Medvedev rompe el saque de Daniel Merida Aguilar. El marcador se pone 5-2. 17:22 Daniil Medvedev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 4-2. 17:18 Daniel Merida Aguilar mantiene su servicio y está ahora 2-3 por detrás. 17:18 Daniil Medvedev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 3-1. 17:10 Daniel Merida Aguilar mantiene su servicio y está ahora 1-2 por detrás. 17:08 Daniil Medvedev se lleva el juego, y su ventaja es ahora de 2-0. 17:05 Break para Daniil Medvedev en el primer juego del 4.º set. 1-0. 17:00 Inicio del cuarto set. Daniel Merida Aguilar servirá primero. 17:00 Daniil Medvedev convierte el punto de set y GANA el tercer set por 7-5. 16:57 Daniil Medvedev rompe a Daniel Merida Aguilar y domina ahora 6-5. 16:54 Daniil Medvedev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 5-5. 16:49 Daniel Merida Aguilar se apunta el juego, tomando una ventaja de 5-4. 16:48 Daniel Merida Aguilar se vuelve a meter en el partido rompiendo el servicio de Daniil Medvedev. Empate 4-4. 16:43 Daniel Merida Aguilar gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 3-4. 16:39 Daniil Medvedev se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2. 16:36 Daniil Medvedev rompe a Daniel Merida Aguilar y domina ahora 3-2. 16:27 Daniil Medvedev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 2-2. 16:24 Daniel Merida Aguilar se apunta el juego, tomando una ventaja de 2-1. 16:23 Daniil Medvedev convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1. 16:17 Daniel Merida Aguilar se apunta el primer juego del tercer set. 1-0. 16:14 Inicio del tercer set. Daniel Merida Aguilar al servicio. 16:14 Daniil Medvedev convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 6-3. 16:08 Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y ahora cae por 3-5. 16:05 Daniil Medvedev convierte el punto de juego y domina ahora 5-2. 16:03 Daniil Medvedev rompe el servicio de Daniel Merida Aguilar, tomando una ventaja de 4-2 en el 2.º set. 15:59 Daniil Medvedev convierte el punto de juego y domina ahora 3-2. 15:57 Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 2-2. 15:57 Daniil Medvedev convierte el punto de juego y domina ahora 2-1. 15:50 Daniel Merida Aguilar se lleva el juego, empatando el partido 1-1. 15:50 Daniil Medvedev se lleva el primer juego del 2.º set 15:50 Inicio del segundo set. Daniil Medvedev servirá primero. 15:50 Daniel Merida Aguilar convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-3. 15:42 Daniil Medvedev convierte el punto de juego y ahora está 3-5 por detrás. 15:39 Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 5-2. 15:36 Daniel Merida Aguilar rompe el servicio de Daniil Medvedev y se pone 4-2 por delante. 15:31 Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 3-2. 15:31 Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2. 15:31 Daniel Merida Aguilar se lleva el juego y domina ahora 2-1. 15:31 Daniil Medvedev gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1. 15:31 Daniel Merida Aguilar gana el primer juego y domina 1-0