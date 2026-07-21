Daniel Merida Aguilar - Kyrian Jacquet, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Daniel Merida Aguilar - Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de julio de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(59) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista Francés Kyrian Jacquet(134) este martes no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2025
| Lyon (Dieciseisavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/07/2026
| Croatia Open (Final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)
| Damir Dzumhur
|17/07/2026
| Croatia Open (Semifinal)
| Roman Andres Burruchaga
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Daniel Merida Aguilar
|16/07/2026
| Croatia Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Titouan Droguet
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Ziga Sesko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Kyrian Jacquet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/07/2026
| Estoril Open, Qualification (Cuartos de final)
| Kyrian Jacquet
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Taro Daniel
|18/07/2026
| Estoril Open, Qualification (Octavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Goncalo Castro
|13/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Marco Trungelliti
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 3-0 (6-3, 6-4, 7-6)
| Vilius Gaubas