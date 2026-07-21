Daniel Merida Aguilar - Kyrian Jacquet, en directo hoy: sigue el partido de Estoril Open

Daniel Merida Aguilar - Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open
Daniel Merida Aguilar - Kyrian Jacquet: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Estoril Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 21 julio 2026 13:31
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Madrid, 21 de julio de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(59) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Estoril Open al tenista Francés Kyrian Jacquet(134) este martes no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2025 Lyon (Dieciseisavos de final) Kyrian Jacquet 0-2 (4-6, 4-6) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/07/2026 Croatia Open (Final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-2, 5-7, 6-2) Damir Dzumhur
17/07/2026 Croatia Open (Semifinal) Roman Andres Burruchaga 0-2 (4-6, 2-6) Daniel Merida Aguilar
16/07/2026 Croatia Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-1, 6-3) Titouan Droguet
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Ziga Sesko 0-2 (4-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Kyrian Jacquet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/07/2026 Estoril Open, Qualification (Cuartos de final) Kyrian Jacquet 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Taro Daniel
18/07/2026 Estoril Open, Qualification (Octavos de final) Kyrian Jacquet 2-0 (6-1, 6-2) Goncalo Castro
13/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Kyrian Jacquet 0-2 (2-6, 3-6) Marco Trungelliti
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Kyrian Jacquet 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) Alexander Bublik
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Kyrian Jacquet 3-0 (6-3, 6-4, 7-6) Vilius Gaubas

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