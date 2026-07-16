Daniel Merida Aguilar - Titouan Droguet, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Daniel Merida Aguilar - Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de julio de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(82) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Croatia Open al tenista Francés Titouan Droguet(119) este jueves no antes de las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/04/2026
| Bucharest Open (Cuartos de final)
| Titouan Droguet
| 1-1 (6-4, 6-7, 1-3)
| Daniel Merida Aguilar
|21/08/2025
| US Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-4)
| Titouan Droguet
|20/06/2025
| Royan (Semifinal)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Titouan Droguet
-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Tomas Etcheverry
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Daniel Merida Aguilar
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Ziga Sesko
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Camilo Ugo Carabelli
| 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3)
| Daniel Merida Aguilar
|13/06/2026
| HSBC Championships, Qualification (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Daniel Merida Aguilar
-Últimos Resultados de Titouan Droguet.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/07/2026
| Croatia Open (Octavos de final)
| Luca Van Assche
| 1-2 (1-6, 6-1, 5-7)
| Titouan Droguet
|14/07/2026
| Croatia Open (Dieciseisavos de final)
| Titouan Droguet
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-0)
| Alexander Blockx
|12/07/2026
| Iasi (Final)
| Titouan Droguet
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Zsombor Piros
|11/07/2026
| Iasi (Semifinal)
| Valentin Royer
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Titouan Droguet
|10/07/2026
| Iasi (Cuartos de final)
| Titouan Droguet
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Gustavo Heide