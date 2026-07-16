Daniel Merida Aguilar - Titouan Droguet, en directo hoy: sigue el partido de Croatia Open

Daniel Merida Aguilar - Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open
Daniel Merida Aguilar - Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Croatia Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 16 julio 2026 15:01
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Madrid, 16 de julio de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(82) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Croatia Open al tenista Francés Titouan Droguet(119) este jueves no antes de las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/04/2026 Bucharest Open (Cuartos de final) Titouan Droguet 1-1 (6-4, 6-7, 1-3) Daniel Merida Aguilar
21/08/2025 US Open, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) Titouan Droguet
20/06/2025 Royan (Semifinal) Daniel Merida Aguilar 0-2 (6-7, 2-6) Titouan Droguet

-Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Tomas Etcheverry 0-2 (5-7, 4-6) Daniel Merida Aguilar
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Ziga Sesko 0-2 (4-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Camilo Ugo Carabelli 2-1 (6-4, 6-3, 2-6, 0-3) Daniel Merida Aguilar
13/06/2026 HSBC Championships, Qualification (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-3, 6-2) Daniel Merida Aguilar

-Últimos Resultados de Titouan Droguet.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/07/2026 Croatia Open (Octavos de final) Luca Van Assche 1-2 (1-6, 6-1, 5-7) Titouan Droguet
14/07/2026 Croatia Open (Dieciseisavos de final) Titouan Droguet 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) Alexander Blockx
12/07/2026 Iasi (Final) Titouan Droguet 0-2 (1-6, 6-7) Zsombor Piros
11/07/2026 Iasi (Semifinal) Valentin Royer 0-2 (3-6, 4-6) Titouan Droguet
10/07/2026 Iasi (Cuartos de final) Titouan Droguet 2-0 (6-1, 6-3) Gustavo Heide

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