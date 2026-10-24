Daniil Medvedev - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Almaty Open al tenista kazajo Alexander Bublik(19) este sábado no antes de las 15:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/06/2025
| Halle Open (Final)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Daniil Medvedev
|30/04/2024
| Madrid Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alexander Bublik
|01/03/2023
| Dubai Tennis Championships (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alexander Bublik
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Terence Atmane
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-2, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-3)
| Tommy Paul
|14/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Stefanos Tsitsipas
Últimos Resultados de Alexander Bublik
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/10/2026
| Almaty Open (Cuartos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (4-6, 7-6, 7-6)
| Karen Khachanov
|22/10/2026
| Almaty Open (Octavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-0 ()
| Fabian Marozsan
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Alexander Bublik
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-7, 6-3, 7-6)
| Brandon Nakashima
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Tomas Machac