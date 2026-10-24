Daniil Medvedev - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Almaty Open
Daniil Medvedev - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 14:00
Seguir en

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Almaty Open al tenista kazajo Alexander Bublik(19) este sábado no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/06/2025 Halle Open (Final) Alexander Bublik 2-0 (6-3, 7-6) Daniil Medvedev
30/04/2024 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-4) Alexander Bublik
01/03/2023 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev
16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul
14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas

Últimos Resultados de Alexander Bublik

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Alexander Bublik 2-1 (4-6, 7-6, 7-6) Karen Khachanov
22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Alexander Bublik 0-0 () Fabian Marozsan
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Alexander Bublik
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-3, 7-6) Brandon Nakashima
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alexander Bublik 2-0 (6-4, 7-6) Tomas Machac
Contador

Contenido patrocinado