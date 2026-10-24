Daniil Medvedev - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Almaty Open

Daniil Medvedev - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Almaty Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(5) se enfrenta en Semifinal del torneo Almaty Open al tenista kazajo Alexander Bublik(19) este sábado no antes de las 15:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 22/06/2025 Halle Open (Final) Alexander Bublik 2-0 (6-3, 7-6) Daniil Medvedev 30/04/2024 Madrid Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (7-6, 6-4) Alexander Bublik 01/03/2023 Dubai Tennis Championships (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-2) Alexander Bublik

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/10/2026 Almaty Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-4) Terence Atmane 22/10/2026 Almaty Open (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-2, 6-1) Sho Shimabukuro 17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Rafael Jodar 2-0 (6-3, 6-4) Daniil Medvedev 16/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-3, 1-6, 6-3) Tommy Paul 14/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 7-5) Stefanos Tsitsipas

Últimos Resultados de Alexander Bublik